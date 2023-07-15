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НовостиОбщество15 июля 2023 6:23

Митрополит Амвросий передал мусопорерабатывающему заводу в Твери крышки от бутылок, которые сам собирал два года

В цехах завода установлены интересные арт-объекты из пластика
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Владыка освятил предприятие. Фото: Тверская епархия

Владыка освятил предприятие. Фото: Тверская епархия

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил тверской завод по переработке отходов пластика. Об этом сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Владыка совершил чин благословения нежилого помещения, окропил все цеха по переработке вторичных полимеров.

Он также встретился с коллективом предприятия, преподнес управляющему заводом икону Спасителя и благословил на дальнейший труд, а также передал для переработки крышки от бутылок, которые он сам собирал на протяжении двух лет.

На фото с мероприятия видно: на заводе работают не только верующие, но и творческие люди. В помещениях предприятия располагаются арт-объекты из пластикового мусора, которым позавидовал бы музей современного искусства. Видимо, этот творчество работников предприятия.

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия

Скульптура из пластика в помещениях завода. Фото: Тверская епархия