Реставраторы расчищают уникальные росписи храма в Тверской области, которые никто не видел полвека

Реставраторы за работой. Фото:Telegram/ проект «Консервация»

Почерневшие росписи Преображенского храма села Никола-Высока в Тверской области, которые никто не видел как минимум полвека, расчищают и восстанавливают столичные реставраторы. Студенты-реставраторы Академии С.Г. Строганова под руководством специалистов сантиметр за сантиметром укрепляют и расчищают осыпавшиеся росписи на сводах.

Уже сейчас видны промежуточные результаты этого кропотливого труда, но уже сейчас можно представить, как будет выглядеть ансамбль росписей с изображением «Символа веры».

Однако, как отмечают специалисты, перед ними стоит сложная задача консервации наиболее ценной живописи четверика, выполненной в клеевой технике. Пока реставраторы работают над методикой и делают пробные укрепления. Приступить к масштабным работам все еще невозможно из-за высокой влажности стен.

Работы по спасению храмовых росписей ведутся в рамках проекта ВООПИиК «Консервация», который в мае организовал большую экспедицию столичных экспертов и реставраторов по этим гибнущим храмам.

Затем в Преображенскую церковь села Никола-Высока приехали студенты-реставраторы.

Что до самого храма, то он примечателен и даже уникален. Преображенская церковь в селе Никола-Высока возведена в 1820 году. Действовала она до 1939 года, после чего была перепрофилирована под зернохранилище и склад.

Храм в селе Никола-Высока уникален выдающейся клеевой росписью третьей четверти XIX века. Стенопись на тему канонических библейских сюжетов в очень плохом состоянии. Храм пытаются спасти, работы ведутся по заказу Центра консервации и возрождения архитектурного наследия, учрежденного ВООПИиК.

Идет консервация памятника, восстанавливается иконостас, проведено сканирование храма. Теперь дело дошло и до росписей.