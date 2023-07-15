На трассе М-11 на мосту через Тверцу смонтировали пролёт

Момент монтажа. Фото: ГК «Автодор»

На Северном обходе Твери по скоростной федеральной трассе М-11 смонтированы пролеты на мосту через реку Тверца. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Всего же мостов на этом участке будет два. На втором мосту смонтированы балки пролётов. Протяжённость первого моста составит 214 метров, второго – 144 метра. Для первого из них возвели четыре опоры. Второй мост будет держаться на шести опорах.

Над монтажом в две смены трудятся 120 человек и 15 единиц техники. Запустить движение по обоим мостам планируют уже в конце декабря 2023 года.

Оба моста через Тверцу входят в первый участок обхода Твери по скоростной трассе М-11 протяжённостью 33,5 км.

Северный обход Твери по трассе М-11 должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. После этого добраться от Москвы до Петербурга станет возможным за пять часов.