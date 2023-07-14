В полиции опровергли участие курсанта МВД в избиении подростка в Твери

В полиции опровергли недостоверную информацию Фото: Виктория ТУШКОВА

Распространяемая в сети Интернет информация об инциденте, в котором якобы принимал участие курсант Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ранее правоохранительными органами организована проверка информации об избиении подростка в Московском районе Твери.

- В ходе проверки установлено, что молодой человек, о котором идет речь в публикации, к органам внутренних дел отношения не имеет. Он проходил обучение в одном из гражданских учебных заведений Твери, не относящемся к образовательным организациям системы МВД России, - уточнили в пресс-службе полиции.

Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.