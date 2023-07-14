В Тверской области по Программе поддержки местных инициатив реализовано 66 проектов Фото: ПТО

В Тверской области продолжается реализация проектов по Программе поддержки местных инициатив. В 2023 году работы ведутся на 297 объектах, на 66 из них - уже завершены.

В прошлом году исполнилось 10 лет работы программы в Верхневолжье.

- За прошедшие годы программа подтвердила свою высокую эффективность. По инициативе жителей и при их непосредственном участии отремонтировано или создано более двух тысяч социально важных объектов - это водопроводы, дороги и дворовые территории, детские и спортивные площадки, уличное освещение, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Так, в Оленинском округе реализован проект по устройству трибун на стадионе на улице Пионерской. В здании Дома культуры в Андреаполе проведен капитальный ремонт оконных блоков. В деревне Противье Весьегонского округа установлена новая детская игровая площадка.