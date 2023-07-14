Картофель в Тверской области за полгода подорожал в 2,1 раза

Картошка на столе - уже не эконом-вариант? Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первое полугодие 2023 года цены на продовольственные товары в Тверской области поднялись на 3,3%, сообщает Тверьстат.

Существенное влияние на индекс цен оказало подорожание плодоовощной продукции. Так, картофель подорожал в 2,1 раза, цена на овощи выросла на 26,6%, на фрукты и цитрусовые – на 24,5%.

На 17,8% подорожал сахар.

На 9,0% выросли цены на мясо птицы.

На 0,2% - 1,8% стали дороже хлеб и хлебобулочные изделия, чай, кондитерские изделия, говядина, мясные консервы; на 2,0% - 4,0% – овощные консервы, безалкогольные напитки, общественное питание, алкогольные напитки.

Подешевели: на 0,6% - 3,5% – сыр, рыбопродукты, макаронные изделия, масло и жиры, мороженое, свинина, молоко и молочная продукция, мука, колбасные изделия; на 4,3 - 8,1% – кофе, фруктово-ягодные консервы, творог, яйца, крупа и бобовые.