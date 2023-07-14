В Тверской области на две недели изменится расписание ретропоезда "Селигер"

С 18 июля по 4 августа часть поездов на участках Бологое-Осташков и Бологое-Великие Луки будет отменена Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Московско-Тверская ППК сообщает об изменении расписания пригородных поездов в Тверской и Псковской областях. Это необходимо для выполнения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на перегоне Торопец - Назимово.

С 18 июля по 4 августа часть поездов на участках Бологое-Осташков и Бологое-Великие Луки будет отменена, у части поездов меняется расписание, на участке Торопец - Великие Луки запустят компенсационные автобусы.

Ретропоезд "Селигер" будет отправляться только по субботам - 22 и 29 июля.

Уточняйте расписание перед поездкой.