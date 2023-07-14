Заморское "Дыхание фавна" цветёт в Ботаническом саду Твери

Изящно! Фото: vk.com/hortus/Мария Кочерова

В Ботаническом саду Твери цветёт гилления трёхлистная (Gillenia trifoliata) - декоративный полукустарник с изящными белыми цветками, состоящими из пяти тонких, слегка перекрученных эллиптических лепестков.

"Растение исключительной красоты, в период цветения сплошь усыпано лёгкими белыми или розоватыми цветками: словно мириады маленьких бабочек кружат над кустом или над землёй парит изящное невесомое облачко. Легкое и нежное, оно полностью оправдывает одно из своих романтических англоязычных обиходных названий – Дыхание фавна", - рассказывают сотрудники Ботсада на его страничке в соцсети.

Нашим цветоводам это растение малоизвестно. В этом нет ничего удивительного: гилления Трёхлистная - эндемик востока Северной Америки, где растёт в открытых скалистых лиственных лесах и среди разнотравья.

Но и у нас гилления прекрасно прижилась. "Хоть и заморский цветок, но с настоящим русским характером!" - говорят в Ботсаду.