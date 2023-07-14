За полгода бензин в Тверской области подорожал на 1,8%

Среди 18 регионов ЦФО по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в июне занимала 16-е место. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2023 года бензин в Тверской области в среднем подорожал на 1,76%, сообщает Тверьстат:

бензин марки АИ-92 подорожал на 1,64%;

бензин марки АИ-95 подорожал на 1,76%;

бензин марки АИ-98 подорожал на 2,50%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в июне занимала 16-е место. Максимальные цены зафиксированы в Москве – 54,09 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 50,55 рубля за литр. В Тверской области средняя цена бензина – 50,65 рубля за литр.

Дизельное топливо за полгода выросло в цене на 0,18% (в июне цена за литр составила 57,99 рубля), газомоторное – подорожало на 17,69% (цена литра в июне - 21,53 рубля).