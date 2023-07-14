Несовершеннолетний подросток подозревается в мошенничестве в Тверской области

Мошенники обманули пенсионера на 375 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Москвы, 2007 года рождения. Подростка обвиняют в краже денег у пенсионера (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, 7 июля текущего года несовершеннолетний вместе с подельником по телефону вводил в заблуждение пожилых жителей. По схеме "родственник в беде" злоумышленники обманули пенсионера 1940 года рождения и получили от него 375 тысяч рублей. Деньги поделили между собой.

Полицейские установили личность несовершеннолетнего и его причастность к преступлению. Ущерб потерпевшему возмещен полностью.

Устанавливаются дополнительные обстоятельства преступления и соучастник несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.