«АтомЭнергоСбыт» Тверь напоминает клиентам о важности соблюдения правил монтажа электропроводки

Техника безопасности – превыше всего! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возгорание проводки может произойти по нескольким причинам. Одни связаны с явными ошибками электромонтеров или хозяев квартир, другие же – с большим подключением электроприборов в одну розетку. Основная причина коротких замыканий- это износ изоляции. Довольно часто скрытую проводку кабеля по деревянным основаниям прокладывают без всякой защиты, либо в гофрированной трубе, что является грубейшим нарушением правил устройства электроустановок.

Чтобы не допустить возникновение пожара следует тщательно проверять исправность электропроводки, целостность розеток, вилок и электрошнуров. Также важно не оставлять без присмотра находящиеся под напряжением бытовые электроприборы. И самое главное – важно обращаться только к квалифицированным специалистам для монтажа и обслуживания электропроводки.

«В июне 2022 года у жителя Тверской области в доме возник пожар, в этом он обвинил энергосбытовую компанию. Но как показала комплексная пожарная, электротехническая экспертиза, пожар возник из-за неисправной электропроводки», – подчеркнул главный специалист отдела судебной практики обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Антон Паюсов.

Напоминаем, что в случае пожара необходимо звонить в экстренные службы по номерам телефонов: «101» или «112».