Замглавы Минобороны РФ проинспектировал строительство школы в Твери

Во время инспекции. Фото: ПТО

14 июля в Тверь приехал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов. В областном правительстве с его участием прошло совещание по вопросам строительства в Тверской области совместно с организациями Военно-строительного комплекса Минобороны России социально значимых объектов образования, здравоохранения, спорта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

До начала совещания Тимур Иванов в сопровождении губернатора региона Игоря Рудени проинспектировали строительство школы в микрорайоне «Южный».

Сейчас на площадке в две смены трудятся 350 человек. Идёт монтаж кровли и фасада здания, установка перегородок на этажах, отделка помещений, прокладка инженерных систем.

-К первому сентября текущего года возводимая специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России новая школа на 1 224 места в микрорайоне "Южный" города Твери начнет работу, - сообщили в областном правительстве.

Сейчас в школу будут закупать мебели и оборудование, готовятся документы по лицензированию учебного заведения.

Помимо учебных помещений в школе будет библиотека с читальными залами, два плавательных бассейна, актовый и спортивные залы, столовая, пищеблок. На улице создадут спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр, беговыми дорожками.