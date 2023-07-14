В УФСИН по Тверской области определили лучших специалистов-кинологов

В состязаних принимали участие кинологи со служебными собаками Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Лично-командные соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками прошли на базе областной больницы УФСИН России по Тверской области. В состязаних принимали участие кинологи со служебными собаками розыскного профиля и кинологи со специальными собаками по поиску и обнаружению наркотических и психотропных веществ.

Первое место заняла команда ИК-6 из Бежецка, второе место - отдел по конвоированию города Твери, третье место - ИК-1 из Твери.

Лучшие результаты по специальному профилю по поиску и обнаружению наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров показали кинологи и служебные собаки из ИК-4 в Торжке, второе место заняла команда ИК-1 Твери, третье место - тверское СИЗО-1.