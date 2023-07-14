В молочных продуктах из Тверской области нашли антибиотик

В составе молочного продукта выявили антибиотик Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Тверской испытательной лаборатории в пробе творога жирностью 9%, произведенного на одном из предприятий Верхневолжья, по результатам лабораторного анализа был выявлен колистин - антибактериальный препарат (антибиотик).

Образец творога для проверки был отобран в одной из районных больниц Тверской области инспекторыми регионального управления Россельхознадзора.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.