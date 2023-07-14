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НовостиОбщество14 июля 2023 11:42

В молочных продуктах из Тверской области нашли антибиотик

Препарат от бактерий в составе творога выявили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В составе молочного продукта выявили антибиотик

В составе молочного продукта выявили антибиотик

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Тверской испытательной лаборатории в пробе творога жирностью 9%, произведенного на одном из предприятий Верхневолжья, по результатам лабораторного анализа был выявлен колистин - антибактериальный препарат (антибиотик).

Образец творога для проверки был отобран в одной из районных больниц Тверской области инспекторыми регионального управления Россельхознадзора.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.