В молочных продуктах из Тверской области нашли антибиотик

В составе молочного продукта выявили антибиотик
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалистами Тверской испытательной лаборатории в пробе творога жирностью 9%, произведенного на одном из предприятий Верхневолжья, по результатам лабораторного анализа был выявлен колистин - антибактериальный препарат (антибиотик).
Образец творога для проверки был отобран в одной из районных больниц Тверской области инспекторыми регионального управления Россельхознадзора.
Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.