"Транспорт Верхневолжья" назвал самые популярные автобусные маршруты у жителей Твери

Самые популярные направления поездок у льготников в Твери: маршруты №42 и №21 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С начала 2023 года жители Тверской области совершили 9,4 млн поездок по социальным картам в автобусах «Транспорта Верхневолжья».

Самые популярные направления поездок у льготников в Твери: маршруты №42 «Гипермаркет «Леруа Мерлен» – Мигалово» и №21 «Улица Левитана – Мигалово» – 367 тыс. и 363 тыс. поездок соответственно.

Автобусами маршрута №9 «Завод Центросвар – Мигалово» льготные пассажиры воспользовались 333 тыс. раз, на маршруте №36 «Мамулино – Сахарово» зафиксировано 318 тыс. поездок, а на маршруте №30 «Завод Центросвар – улица Левитана» – 311 тыс. поездок.

Приобрести социальный проездной можно в банковском терминале, через «Сбербанк онлайн» и в личном кабинете карты «Волга» на сайте или в мобильном приложении.

По вопросам граждан действует горячая линия «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.