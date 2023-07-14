Жителям Тверской области доступна 21 000 вакансий

В Тверской области открыто более 21 000 вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области на рынке труда открыто более 21 000 вакансий от предприятий и организаций. С начала 2023 года через региональную службу занятости трудоустроено свыше 3000 человек.

Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств: инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики и другие. Всего заявлено более 4800 таких рабочих мест.

4100 вакансий открыты в сфере государственного управления и обеспечения безопасности: требуются инспекторы, пожарные, механики-водители, авиационные механики (техники) по приборам и электрооборудованию и другие специалисты.

Нужны работники в сферах здравоохранения и социальных услуг, образования, торговли, сельского и лесного хозяйства, транспортировки и хранения.

По направлению органов службы занятости к профобучению приступило 719 граждан. Еще 42 человека получили финансовую помощь на открытие собственного дела. 392 жителя региона трудятся на общественнных работах.