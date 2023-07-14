В Твери правоохранительные органы проверяют информацию об избиении подростка

По факту происшествия проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери правоохранительными органами организована проверка информации об избиении подростка.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, подростка на скамейке бьет молодой человек. Предварительно установлено, что события произошли на бульваре Цанова в Московском районе.

По данному происшествию Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверка организована сотрудниками полиции. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства инцидента.

Ход проверки контролирует прокуратура. Будет дана оценка соблюдения законодательства о несовершеннолетних.