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НовостиПроисшествия14 июля 2023 7:34

В Твери правоохранительные органы проверяют информацию об избиении подростка

Устанавливаются участники конфликта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту происшествия проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту происшествия проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери правоохранительными органами организована проверка информации об избиении подростка.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, подростка на скамейке бьет молодой человек. Предварительно установлено, что события произошли на бульваре Цанова в Московском районе.

По данному происшествию Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверка организована сотрудниками полиции. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства инцидента.

Ход проверки контролирует прокуратура. Будет дана оценка соблюдения законодательства о несовершеннолетних.