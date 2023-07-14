В Твери с 17 июля ограничат движение транспорта под путепроводом на Комсомольской площади

С 17 июля ограничат движение транспорта под путепроводом на Комсомольской площади Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери начинаются работы по переустройству путепровода линии Октябрьской железной дороги, проходящего над участком проспекта Калинина и Комсомольской площадью, в рамках строительства Западного моста.

На время работ под путепроводом ограничат движение транспорта и пешеходов.

- Дорожное движение в сторону микрорайона Мигалово и в центральную часть города будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Тротуар, расположенный справа от проезжей части в направлении микрорайона Мигалово будет закрыт, - сообщили в администрации Твери.

Схема будет действовать до сентября 2023 года. Переустройство продлится до 2024 года. При наличии технической возможности в сентябре будет открыта дополнительная полоса для движения.

Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда через Южный обход Твери по трассе "М-10", микрорайон "Южный" или через улицу Двор Пролетарки.