Пьяная женщина разбила палкой экран на площадке парка "Россия - моя история" в Твери

Пьяная женщина кинула палку в экран на площадке Фото: УМВД России по Тверской области

Сообщение о повреждении светодиодного уличного экрана, расположенного на набережной реки Лазури, на площадке парка "Россия - моя история" поступило в Московский отдел полиции по городу Твери. Ущерб составил 9 500 рублей.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина несколько раз остановилась на тротуаре, прицелилась и кинула что-то в экран.

На место происшествия выезжала полиция. 56-летнюю нарушительницу в состоянии алкогольного опьянения задержали и составили административный протокол. Женщина пояснила, что в экран кинула палку.

По статье "Вандализм" вобуждено уголовное дело.