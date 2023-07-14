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НовостиОбщество14 июля 2023 6:56

Пьяная женщина разбила палкой экран на площадке парка "Россия - моя история" в Твери

Ущерб составил 9500 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пьяная женщина кинула палку в экран на площадке Фото: УМВД России по Тверской области

Пьяная женщина кинула палку в экран на площадке Фото: УМВД России по Тверской области

Сообщение о повреждении светодиодного уличного экрана, расположенного на набережной реки Лазури, на площадке парка "Россия - моя история" поступило в Московский отдел полиции по городу Твери. Ущерб составил 9 500 рублей.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина несколько раз остановилась на тротуаре, прицелилась и кинула что-то в экран.

На место происшествия выезжала полиция. 56-летнюю нарушительницу в состоянии алкогольного опьянения задержали и составили административный протокол. Женщина пояснила, что в экран кинула палку.

По статье "Вандализм" вобуждено уголовное дело.