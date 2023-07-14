Жителя Тверской области осудили за пьяное вождение

Мужчину осудили за пьяное вождение Фото: Степан КАМЕНЕВ

49- летнего жителя Селижаровского округа осудили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость).

Судом установлено, что мужчина, ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 6 ст. 264 УК РФ, 5 февраля 2023 года вновь управлял автомобилем марки ВАЗ-21150, принадлежащим его сыну, в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с запретом на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.