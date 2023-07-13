В Твери открывается Центр уличного баскетбола Фото: администрация Твери

15 июля в 15:00 в Твери состоится открытие Центра уличного баскетбола на Краснофлотской набережной.

На открытие приедут известные баскетболисты: заслуженный мастер спорта России и президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, олимпийский чемпион, автор «золотого паса» в финале легендарной встречи сборных СССР и США в Мюнхене в 1972 году Иван Едешко, чемпион Европы, трёхкратный чемпион Евролиги, заслуженный мастер спорта России Алексей Саврасенко.

- Центр уличного баскетбола включает в себя три игровые площадки для баскетбола 5×5 (6 площадок для баскетбола 3×3), центральный корт для баскетбола 3×3, воркаут площадку, детскую площадку, трибуны и раздевалки, зоны свободного назначения. Техническое оснащение центрального корта и площадок позволит проводить на базе центра межрегиональные и всероссийские соревнования, - сообщили в администрации Твери.

На новой площадке с 14 по 16 июля пройдут игры Первенства России по баскетболу. 15-16 июля состоится традиционный массовый турнир для любителей спорта "Оранжевый мяч".

Гостей ждут мастер-классы от звезд баскетбола, фото- и автограф сессии, турнир для всех желающих по интерактивному баскетболу, конкурсные корты и многое другое.

Подробные анонсы в официальной группе ЦУБа ВК и баскетбольного клуба "Тверь".