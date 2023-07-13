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НовостиПроисшествия13 июля 2023 15:50

Житель Тверской области незаконно напилил леса на 650 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ущерб от вырубки 18 деревьев составил 650 000 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Ущерб от вырубки 18 деревьев составил 650 000 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В Андреапольском округе сотрудники отдела экономической безопасности совместно с представителями Андреапольского лесхоза выявили незаконную делянку.

По данным оперативников, 30-летний житель Андреаполя в лесном массиве вырубил 18 деревьев породы ель и берёза на сумму более 650 000 рублей.

Полицейскими установлено, что древесину злоумышленник вывозил на тракторе и "Урале" с целью дальнейшей переработки и продажи.

С места происшествия изъята техника, спилы деревьев и улики.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Устанавливаются обстоятельства и дополнительные эпизоды противоправных действий. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.