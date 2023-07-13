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НовостиОбщество13 июля 2023 15:06

На выборах депутатов в Тверской области зарегистрированы первые кандидаты

Статистику приводит облизбирком
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Выборы в регионе пройдут 10 сентября.

Выборы в регионе пройдут 10 сентября.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Единый день голосования 10 сентября в Тверской области будут избирать 212 депутатов представительных органов муниципальных образований. Пройдет 17 избирательных кампаний. К 13 июля поучаствовать в выборах решили 42 кандидата: 39 самовыдвиженцев и 3 партийных кандидата. Такую статистику приводит облизбирком.

Избиратели Бежецкого, Калязинского, Нелидовского, Торопецкого и Фировского округов, а также Кувшиновского района будут голосовать 2 дня подряд – 9 и 10 сентября.

На территории Кашинского и Конаковского округов, Торжокского района и Пролетарского района города Твери один день голосования – 10 сентября.

Этап выдвижения кандидатов завершится 23-24 июля.