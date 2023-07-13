В Тверь на "Дементьев-фест" приедут Лариса Долина и Максим Аверин

В Твери состоится традиционный фестиваль «Дементьев-фест». Фото: Виктория ТУШКОВА

15 и 16 июля в Твери состоится традиционный фестиваль «Дементьев-фест». В его рамках будут подведены итоги VII Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», пройдут мастер-классы от современных поэтов, прозаиков и литературных критиков.

«Дементьев-фест» приурочен ко дню рождения поэта Андрея Дементьева, Почётного гражданина Твери и Тверской области, Лауреата Государственной премии СССР, которому 16 июля 2023 года исполнилось бы 95 лет.

Завершится праздник в День города на Театральной пощади большим концертом с участием популярных звезд кино, театра и эстрады. Перед зрителями выступят Лариса Долина и Олег Погудин, певец и композитора Николай Рябуха, участницы шоу «Голос» Александра Воробьёва и Валентина Бирюкова. Также состоится выступление хора Сретенского монастыря, групп «Кватро» и «Республика». Ведущими концерта станут Народная артистка РСФСР Анна Шатилова и актёр театра и кино, Заслуженный артист России Максим Аверин. 6+