Руководство фирмы в Твери подозревают в создании ОПГ и хищении 37 млн рублей

Четверо руководителей компании с помощью махинаций похитили 37 млн рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Твери четверых человек, уроженцев Твери, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, подозревают в организации преступной группы с целью хищения денежных средств компании, которую они возглавляли.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области, злоумышленники заключали с другими организациями договоры на закупку импортных партий товаров. При этом они лично участвовали в ценообразовании, внедряя в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышая стоимость закупаемого оборудования на 20 – 300%.

В дальнейшем члены преступной группы добивались закупок определённых позиций товара в аффилированной фирме-посреднике с сохранением завышенных цен. Деньги - разницу в наценке на закупку товаров - фигуранты хранили на счетах подконтрольных им фирм-посредников.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год таким образом фигуранты похитили 37 миллионов рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- На сегодняшний день одному из соучастников уже вынесен приговор, ещё одному из четверых подельников предъявлено обвинение, дело передано в суд, - уточняют в УМВД по Тверской области.