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НовостиОбщество13 июля 2023 12:25

В Кашинском округе построят новое здание для школы-интерната

Строительство обсудили в ходе визита Игоря Рудени
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя посетил Кашинский дом-интернат

Игорь Руденя посетил Кашинский дом-интернат

Фото: ПТО

13 июля в ходе рабочей поездки губернатор Игорь Руденя посетил Кашинский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), ознакомился с условиями проживания ребят, пообщался с коллективом.

На встрече с руководством обсуждалось строительство нового здания не менее чем на 100 мест.

Сейчас в учреждении учатся и проживают 80 детей. В школе укомплектованы кабинеты для педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда: закуплено оборудование для психолого-коррекционной, логопедической работы с детьми, обустроена сенсорная комната.

- Важно создать для детей комфортные и современные условия для учебы и проживания, - отметил по итогам встречи Игорь Руденя и поручил Министерству строительства региона найти типовой проект или разработать новый, с учетом потребностей воспитанников школы-интерната. Участок для строительства уже подобран, он расположен недалеко от действующей школы.