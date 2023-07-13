Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги рейда "Контроль трезвости"

59 водителей не прошли проверки на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 7 по 9 июля в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда "Контроль трезвости" на дорогах госавтоинспекторы остановили 59 водителей с признаками опьянения, 9 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.