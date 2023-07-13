С 15 июля изменится маршрут №115 в Конаковском районе Тверской области

Для удобства жителей Конаковского района с 15 июля внесены изменения в маршрут №115 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для удобства жителей Конаковского района с 15 июля внесены изменения в маршрут №115 «Устье реки Топорок - Юрьево-Девичье».

Путь следования автобуса продлен от села Юрьево-Девичье до деревни Загорье. Добавятся две остановки: «Поворот на Заборовье» и «Юрятино».

Автобус будет выполнять шесть рейсов до села Юрьево-Девичье и обратно, а также три рейса до деревни Загорье и обратно.

В рамках летнего расписания (до 31 октября) автобус будет ежедневно работать по следующему графику:

- отправление от парома в Юрьево-Девичье: в 8:05, 10:05, 11:05, 12:05, 15:05 и 18:05;

- отправление из Юрьево-Девичье до парома: в 8:35, 10:35, 11:35, 13:35, 16:35 и 18:35;

- отправление от парома до деревни Загорье: в 9:05, 14:05 и 17:00;

отправление из деревни Загорье до парома: в 9:30, 14:30 и 17:25.