Игорь Руденя проинспектировал ход ремонта набережной в Кашине Фото: ПТО

13 июля губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Кашинский округ ознакомился с работами на набережной реки Кашинка. Благоустройство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Проект под названием «Кашин - город русского сердца» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Пространство для отдыха горожан и туристов создают на части набережной реки Кашинка вдоль конного проезда, от моста до дома № 8 по площади Пролетарская.

Уже обустроены пешеходные дорожки, подготовлен фундамент под павильоны, изготовлены призмы для катания на скейтбордах, проведены работы по водоотведению и переустройству электросетей, озеленению.

В дальнейшем территорию украсят арт-объекты: «Световое дерево», «Плот» и другие.