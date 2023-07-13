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НовостиОбщество13 июля 2023 9:53

Игорь Руденя возложил цветы цветов к Мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Глава региона находится с рабочей поездкой в Кашинском городском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Кашинском округе

Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Кашинском округе

Фото: ПТО

13 июля губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Кашинском городском округе Тверской области. Вместе с руководством округа и ветеранами глава региона возложил цветы к Мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал был открыт 9 мая 1985 года на Пролетарской площади в Кашине. В центре - скульптура матери с ребенком, у подножия которой расположена звезда с Вечным огнем. Там же установлены памятники Героям Советского Союза - уроженцам Кашинского района.

В 2020-м, в год 75-летия Великой Победы, на Мемориале открыта скульптура «Солдат, вернувшийся с войны». Памятник был создан и установлен на добровольные пожертвования. В том же году при поддержке региона проведен капитальный ремонт территории комплекса.

В программе поездки главы региона в муниципалитет - посещение одного из крупнейших предприятий сельскохозяйственной отрасли ООО «Румелко-Агро».