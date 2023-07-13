Экс-посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался после избиения в Тверской области

Александр Николаев. Фото: mid.ru
Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался в больнице после избиения в Тверской области. 73-летний мужчина находился в коме и умер, не приходя в сознание.
Инцидент произошел в июне в Конаковском районе. Окровавленного экс-посла возле дачи нашли прохожие. Предполагаемый нападавший - атаман местного казачьего общества. Об этом ранее в своем телеграм-канале написала журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.
Она же сообщила о смерти потерпевшего.
- Посол, про которого писала вам, так и не вышел из комы. Вчера похоронили. Теперь его обидчику дело переквалифицируют на более жестокую (4) часть 111 УК (причинение тяжких повреждений, повлекшее смерть). Уверена, что это обидчик и предположить не мог - думал, ударил пару раз и все. А человек упал и о землю голову разбил. Не распускать руки и вообще не распускаться ни при каких обстоятельствах - думаю, в этом урок для всех "импульсивных и не выдержанных", - написала правозащитница 11 июля.
Ранее прокуратурой Тверской области уголовное дело было передано в следственное управление СК России по Тверской области.
Александр Николаев, 1950 года рождения. Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации. За время дипломатической работы был советником посольства СССР во Вьетнаме и на Филиппинах, старшим советником постоянного представительства РФ при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2012 по 2016 год являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Бангладеш. С 2016 года работал в Госкорпорации.