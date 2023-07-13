Экс-посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался после избиения в Тверской области

Александр Николаев. Фото: mid.ru

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался в больнице после избиения в Тверской области. 73-летний мужчина находился в коме и умер, не приходя в сознание.

Инцидент произошел в июне в Конаковском районе. Окровавленного экс-посла возле дачи нашли прохожие. Предполагаемый нападавший - атаман местного казачьего общества. Об этом ранее в своем телеграм-канале написала журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

Она же сообщила о смерти потерпевшего.

- Посол, про которого писала вам, так и не вышел из комы. Вчера похоронили. Теперь его обидчику дело переквалифицируют на более жестокую (4) часть 111 УК (причинение тяжких повреждений, повлекшее смерть). Уверена, что это обидчик и предположить не мог - думал, ударил пару раз и все. А человек упал и о землю голову разбил. Не распускать руки и вообще не распускаться ни при каких обстоятельствах - думаю, в этом урок для всех "импульсивных и не выдержанных", - написала правозащитница 11 июля.

Ранее прокуратурой Тверской области уголовное дело было передано в следственное управление СК России по Тверской области.

СПРАВКА "КП"

Александр Николаев, 1950 года рождения. Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации. За время дипломатической работы был советником посольства СССР во Вьетнаме и на Филиппинах, старшим советником постоянного представительства РФ при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2012 по 2016 год являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Бангладеш. С 2016 года работал в Госкорпорации.