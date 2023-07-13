Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в летних лагерях Тверской области

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в лагерях Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки в четырех летних оздоровительных лагерях выявлены нарушения правил противопожарного режима: эксплуатировались огнетушители с просроченным сроком перезарядки, электрическая проводка была проведена по горючему основанию.

Руководителям общеобразовательных учреждений внесены представления, выявленные нарушения устранены. В отношении четырех должностных лиц учреждений возбуждены дела об административном правонарушении, назначены предупреждения.