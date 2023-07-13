Артиллерийский снаряд уничтожили на полигоне в Тверской области

Снаряд уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

12 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Бор Торопецкого района найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны - 122 мм артиллерийский снаряд.

Силами группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы снаряд ликвидирован на полигоне.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".