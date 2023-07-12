В Тверской области продолжается расчистка Селигера

Работы завершат к ноябрю 2024 года Фото: минприроды Тверской области

В Тверской области продолжаются работы по расчистке озера Селигер на участке Сорога-Покровское. 12 июля исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Тверской области Сергей Кольцов выезжал с инспекционной поездкой в Осташковский городской округ, чтобы проинспектировать ход работ.

Расчистка Селигера ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

- В настоящее время осуществляется устройство карты намыва и пульпопровода. Работы планируют завершить к ноябрю 2024 года, - сообщили в минприроды региона.