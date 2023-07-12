В посёлке Лоцманенко возродили ТОС

В посёлке Лоцманенко. Фото: ТГД

Поселок Лоцманенко возник еще в середине 1920-х годов и назывался тогда поселком Железнодорожников, по профессии тех, кто здесь селился. Застраивался в основном деревянными домами малой этажности. Современное название поселок получил позже – в честь участника революционного движения в Твери Николая Семеновича Лоцманенко. В 2022 году активные жители микрорайона решили возродить ранее упраздненный ТОС.

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев встретился с активистами ТОС «Лоцманенко», который был недавно создан и зарегистрирован. Жители рассказали о своих проблемах и планах работы.

Сейчас в посёлке поселилось много молодежи, активное старшее поколение, и всем бы хотелось навести на территории поселка порядок.

- Сейчас у нас население стало замотивировано. Все понимают, что если мы хотим добиться результата, нужно активно проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в общественной жизни. Вот мы и создали вновь орган территориального общественного самоуправления, чтобы уже с его помощью решать текущие проблемы нашего поселка, - рассказала председатель Совета ТОС «Лоцманенко» Валентина Цветкова. – Есть первоочередные задачи, которые необходимо решать - это подрезка старых деревьев, подсыпка дорог, организация остановочных пунктов и движение общественного транспорта. И, конечно, нам необходимо в рамках проведения благоустройства организовать зону отдыха и досуга для детей и подростков. На нашей территории нет ни одного детского или спортивного комплекса или тренажеров.

С активистами Совета ТОС встретился председатель Думы Твери Евгений Пичуев. Фото: ТГД

Активность жителей поддержал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Он отметил, что в городе уже много примеров успешно реализованных ТОСами проектов, а депутаты активно поддерживают инициативы жителей.

- Конечно, муниципалитет не снимает с себя ответственности за решение проблем территорий. Но есть рад программ, где активисты могут принять участие и вполне успешно благоустроить свою территорию так, как они это хотят и видят. Это и Программа поддержки местных инициатив, и стартовавшее в этом году инициативное бюджетирование. Регион и муниципалитет выделяют средства при условии непосредственного финансового участия жителей, тем самым повышая их заинтересованность в общественных делах и ответственность за состояние самих объектов», - рассказал Евгений Пичуев.

В знак начала работы Евгений Пичуев вручил председателю Совета «Лоцманенко» Валентине Цветковой копию решения городской Думы о создании ТОС.