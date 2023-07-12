В Тверской областной больнице начали работу кабинеты медико-психологической помощи участникам СВО

В кабинетах медико-психологического консультирования ведут приём три специалиста–клинических психолога. Фото: ПТО

На базе консультативной поликлиники Тверской областной клинической больницы (ОКБ) начали работу кабинеты медико-психологического консультирования для помощи участникам СВО и их родственникам.

Такие кабинеты создаются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Игорь Руденя ставил задачу создавать такие кабинеты в регионе на базе действующих медицинских учреждений с привлечением специалистов медицинского профиля.

В ОКБ уже создано специализированное отделение, где проходят комплексное лечение ветераны войн и приравненные к ним категории граждан, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«Практически всем побывавшим в зонах военных действий, чрезвычайных ситуаций, потерпевшим, а также пациентам, у которых в силу заболевания ухудшается качество жизни, требуется психологическая помощь и поддержка», – рассказал главный врач ОКБ Сергей Козлов.

В кабинетах медико-психологического консультирования ведут приём три специалиста–клинических психолога.

«Мы консультируем не только участников СВО и их родственников. К нам обращаются разные пациенты», – говорит медицинский психолог Ника Валиева. – Например, серьёзная поддержка нужна пациентам перед проведением операции или после перенесённого инсульта».

Кабинеты медико-психологического консультирования работают в будни с 08:00 до 15:00. Записаться на консультацию можно по единому номеру горячей линии 122.