В Твери на дороги наносят новую разметку краской и термопластиком

Около 2,5 тысяч квадратных метров разметки нанесено при помощи термопластика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери продолжаются сезонные работы по благоустройству. Сотрудники муниципальных предприятий «ЖЭК» и «Зеленстрой» косят траву, вывозят с улиц мусор, а также занимаются ремонтом дорожного покрытия и нанесением разметки.

Как сообщает администрация Твери, на прошлой неделе восстановление асфальта и укрепление дорог асфальтобетонным гранулятом проведено на площади около 1200 кв. метров. Работы шли на улицах 1-й Суворова, Строителей, Благоева, Высокой, Планерной, Пролетарской набережной и ряде других.

Около 2,5 тысяч квадратных метров разметки при помощи термопластика нанесено на Московском шоссе, проспекте Победы, Октябрьском проспекте, набережной Афанасия Никитина, улице Туполева.

Разметка краской нанесена на улице Лукина, проспекте Победы, улице 15 лет Октября. Общий объём – около 2700 кв. метров.

За неделю с городских улиц вывезли 460 35 тонн мусора. Работы по покосу травы проведены на площади около 82 000 кв. метров.