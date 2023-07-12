В Тверь приехала делегация из Китая

Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Фото: ПТО

12 июля в Твери состоялась встреча губернатора Игоря Рудени с делегацией провинции Ляонин Китайской Народной Республики. О этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава Тверского региона и представители делегации КНР обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества.

У предприятий Верхневолжья есть возможности для увеличения поставок в Китай продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности.

- Мы рады, что Тверская область и провинция Ляонин вносят свой вклад в развитие взаимовыгодного партнерства наших стран, – обратился к участникам встречи в региональном Правительстве Игорь Руденя. – В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики».

Руководитель делегации заместитель председателя Народного правительства провинции Цзинь Говэй от имени губернатора провинции поблагодарил Игоря Руденю, правительство области за теплый прием.

Губернатор отметил: в Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, работают и создаются территории с особыми условиями ведения экономической деятельности. У региона большой опыт работы с иностранными партнерами, которые уже реализуют свои проекты в Верхневолжье.

По итогам встречи было предложено провести в 2023 году «Месяц гостеприимства» в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе, представить региональные промплощадки и технопарки. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий.

Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований.

Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин.