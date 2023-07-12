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НовостиОбщество12 июля 2023 14:09

"Мисс Тверь-2023" Арина Ермолаева поборется за титул "Мисс Туризм России-2023"

Открыто голосование за участниц
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
18-летняя Арина Ермолаева представит Тверь на всероссийском конкурсе красоты Фото: vk.com/new_fashion_look

18-летняя Арина Ермолаева представит Тверь на всероссийском конкурсе красоты Фото: vk.com/new_fashion_look

Обладательница титула "Мисс Тверь - 2023" 18-летняя Арина Ермолаева представит Тверь на всероссийском конкурсе красоты "Мисс Туризм России - 2023".

Конкурс пройдет в Чебоксарах с 18 по 23 июля.

Жители Тверской области могут поддержать участницу в номинации "Мисс зрительских симпатий" и проголосовать в группе конкурса.

- По итогам голосования будут выбраны три финалистки в каждой категории, среди которых жюри определит победительницу в номинации "Мисс Зрительских Симпатий", - сообщают организаторы.

Результаты голосования будут объявлены в финале 22 июля.