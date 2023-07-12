Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с министром юстиции РФ Константином Чуйченко

Игорь Руденя встретился с министром юстиции РФ Константином Чуйченко Фото: ПТО

12 июля состоялась встреча губернатора Игоря Рудени и Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко. Обсуждались вопросы предоставления жителям региона бесплатной юридической помощи, в частности создание государственного юридического бюро, и развитие Тверской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

Игорь Руденя поблагодарил Константина Чуйченко за совместную работу, отметив, что для Верхневолжья Минюст России - это надёжные коллеги и партнёры в развитии региона.

- Юридическую помощь населению должны оказывать государственные представители, такая услуга должна быть доступна для жителей региона. При этом человек вправе сам выбирать, к какому специалисту обратиться, - обозначил глава региона.

На встрече обсудили и развитие Тверской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

- Мы совсем недавно создали данную лабораторию. Сегодня в ней работает 12 экспертов, а в будущем планируем увеличить штат до 25 человек, соответственно нужно будет увеличить и площадь помещения лаборатории, - отметил Константин Чуйченко.

Со своей стороны губернатор отметил, что правительство региона готово оказать помощь для расширения лаборатории. По поручению Игоря Рудени подберут варианты земельных участков для строительства нового здания или более просторные помещения.