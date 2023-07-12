С начала года мошенники выманили у жителей Тверской области 325 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тверской области продолжают перечислять мошенникам крупыне суммы денег.

- С начала 2023 года в отношении жителей Тверской области совершено 1961 преступление имущественного характера с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В общей сложности мошенники похитили у жителей региона уже более 325 миллионов рублей, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Очередной жертвой аферистов стал пенсионер из Твери. Поверив лжебанкиру, мужчина лишился 3 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают граждан быть бдительными, не сообщать мошенникам данные счетов и банковских карт. При подозрениях на действия мошенников обращайтесь в полицию.