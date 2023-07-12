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НовостиОбщество12 июля 2023 10:52

В поселке Тверской области депутата лишили мандата

Он не отчитался о доходах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Депутата за нарушения лишили мандата в Тверской области

Депутата за нарушения лишили мандата в Тверской области

Фото: Ольга Крыльцова

Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области в ходе проверки установила, что депутат городского поселения поселка Новозавидовский не отчитался о доходах и имуществе.

Прокуратура внесла представление в совет депутатов городского поселения об устранении нарушений, где было принято решение сохранить полномочия за депутатом.

Прокурор с решением не согласился и направил в суд иск о досрочном прекращении полномочий депутата. Конаковский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило.