В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд военного времени

В Тверской области продолжают находить снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

11 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Михайловское Бологовского муниципального округа найден 76 мм артиллерийский снаряд.

Силами АСС региона взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны ликвидирован на полигоне.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".