В Тверской области до полутора миллиона рублей увеличен размер сертификата на покупку автомобиля для многодетных

С 1 сентября 2023 года до 1,5 млн рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей Фото: ПТО

В Тверской области с 1 сентября 2023 года до 1,5 млн рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей. Ранее данное решение в прямом эфире озвучил губернатор Игорь Руденя.

11 июля соответствующие изменения в нормативные документы были внесены на заседании регионального правительства.

Помимо увеличения номинальной стоимости сертификата будет расширен модельный ряд автомобилей. Наряду с микроавтобусом и минивэном многодетные семьи Верхневолжья смогут теперь приобрести легковые автомобили с типом кузова "универсал" отечественного производства.

В срок до 1 октября семьи могут поменять имеющиеся на руках сертификаты на большую сумму. Семьи, которым в 2022-2023 годах были выданы сертификаты, но кто не смог в течение двух месяцев подобрать автомобиль, вправе обратиться в ГКУ "Центр выплат "Тверская семья" для получения нового сертификата.