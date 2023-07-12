В Твери 148 автомобилистов оштрафовали за парковку на газонах

148 нарушителей привлечены к ответственности за неделю Фото: администрация Твери

Администрация Твери в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил парковки, выявляя автомобили оставленные на газонах в Центральном и Заволжском районах. За неделю установлены 148 нарушителей.

- Как показывает практика, паркуя автомобиль с нарушением Правил благоустройства, автовладельцы портят как городское, так и общедомовое имущество, зеленые насаждения, газоны и цветники, расшатывают бортовые камни, что приводит к возникновению повреждений покрытия дворовых проездов и тротуаров, - рассказал председатель административной комиссии Твери Роман Земцев, - Нередко автомобилисты ставят машины на зеленых зонах, объезжая при этом установленное ограждение, или переезжая через тротуары, пытаются парковаться на незаконно организованных парковках, самовольно устанавливают элементы ограждений кустарного производства - столбики, тросы, цепочки.

За первое полугодие 2023 года за парковки на зеленых зонах оштрафованы 2250 автовладельцев.

Размер штрафа составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 20 000 до 40 000 рублей.