В Тверской области действует 46 филиалов и 60 офисов МФЦ Фото: ПТО

В Тверской области расширен перечень услуг МФЦ. Решение принято 12 июля на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В перечень включено 54 услуги в сферах имущества, лесного и сельского хозяйства, образования, природопользования, транспорта, региональной безопасности, промышленности, гостехнадзора, занятости, демографии, социальной защиты населения, туризма.

- В каждом муниципальном образовании нашего региона есть точки присутствия МФЦ. Важно обеспечить высокое качество предоставления услуг гражданам, - считает Игорь Руденя.

Теперь через МФЦ будут предоставляться субсидии отдельным категориям граждан на оплату работ по газификации частных домовладений, а также на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков при догазификации.

Семьи региона через МФЦ смогут оформить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Образовательные организации, сельхозтоваропроизводители, предприниматели, занятые в туристической отрасли смогут оформить субсидии, а работодатели возместить затраты по трудоустройству подростков и ряд других услуг.