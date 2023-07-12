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НовостиОбщество12 июля 2023 8:52

В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу Редкино-Озерки

Работы завершены на два месяца раньше срока
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дорогу отремонтировали на два месяца раньше срока

Дорогу отремонтировали на два месяца раньше срока

Фото: ПТО

В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу межмуниципального значения Редкино-Озерки в Конаковском округе.

Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и были завершены на два месяца раньше срока.

В нормативное состояние приведена вся трасса - 4,6 км, в том числе, подъезд к деревне Турыгино. Она соединяет два крупных населенных пункта, где проживает более 12 тысяч человек. По дороге курсируют автобусы общественного транспорта, запущенные по новой модели пассажирских перевозок.