В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу Редкино-Озерки

Дорогу отремонтировали на два месяца раньше срока Фото: ПТО

В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу межмуниципального значения Редкино-Озерки в Конаковском округе.

Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и были завершены на два месяца раньше срока.

В нормативное состояние приведена вся трасса - 4,6 км, в том числе, подъезд к деревне Турыгино. Она соединяет два крупных населенных пункта, где проживает более 12 тысяч человек. По дороге курсируют автобусы общественного транспорта, запущенные по новой модели пассажирских перевозок.