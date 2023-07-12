На участке Москва-Тверь до 4 августа меняется расписание электричек

На участке Москва-Тверь меняется расписание электричек Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На Ленинградском направлении с 17 июля по 4 августа меняется расписание электропоездов. В будние дни часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у части изменится расписание, часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская.

Интервалы движения будут увеличены. При движении в Москву с 11:00 до 12:00 интервалы увеличены до одного часа, с 12:00 до 14:30 интервалы увеличены до 2,5 часов; при движении из Москвы с 10:30 до 14:00 нет поездов, - сообщили в Московско-Тверской ППК.

Будьте внимательны, утоняйте расписание перед поездкой.