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НовостиОбщество12 июля 2023 6:48

На участке Москва-Тверь до 4 августа меняется расписание электричек

Часть поездов отменена
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На участке Москва-Тверь меняется расписание электричек

На участке Москва-Тверь меняется расписание электричек

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На Ленинградском направлении с 17 июля по 4 августа меняется расписание электропоездов. В будние дни часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у части изменится расписание, часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская.

Интервалы движения будут увеличены. При движении в Москву с 11:00 до 12:00 интервалы увеличены до одного часа, с 12:00 до 14:30 интервалы увеличены до 2,5 часов; при движении из Москвы с 10:30 до 14:00 нет поездов, - сообщили в Московско-Тверской ППК.

Будьте внимательны, утоняйте расписание перед поездкой.