В Тверской области задержали мошенника-курьера, который собирался похитить деньги у пенсионерки

Незаконность такой работы мошенник-курьер осознавал. Но всё равно согласился на неё. Фото: УМВД по Тверской области.

В Бежецке сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Твери, который пытался похитить деньги у пожилой женщины. Под видом сотрудника полиции он собирался забрать 100 тысяч рублей у 74-летней жительницы одной из деревень Бежецкого района.

Пенсионерку пытались обмануть по классической схеме. Сообщили, что её невестка переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала женщина, и потребовали деньги за то, чтобы не привлекать невестку к ответственности.

"Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нашел в сети Интернет объявление о заработке. Согласно достигнутой договоренности, тверичанин должен был ездить по городам региона и на указанных ему адресах забирать денежные средства, а затем через банкомат переводить на различные счета, оставив себе в качестве вознаграждения 5 000 рублей", - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Оперативники установили, что днём ранее молодой человек таким образом похитил деньги у 89-летней жительницы Удомли. Пожилая женщина лишилась 100 000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц) и уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление). По ходатайству следователя в отношении фигуранта Бежецким межрайонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.