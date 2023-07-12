В библиотеке имени А.И. Герцена в Твери открылась выставка картин

ыставкакартин в бибилиотеке имени А.И. Герцена открыта до 24 июля Фото: администрация Твери

В Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена открылась выставка работ Ангелины Воскресенской и Камиллы Алферовой «Четверть века историй», приуроченная к 25-летию историко-реконструкторского, фольклорно-исторического, военно-патриотического клуба «Дружина».

- Член Тверского молодежного союза художников и Международного союза художников-педагогов Ангелина Воскресенская состоит в клубе «Дружина» с 2010 года. Картины этого автора участвовали во всероссийских и международных выставках. Камилла Алферова - активный участник городских и областных выставок, она начала заниматься реконструкцией в 2021 году и представила для экспозиции работы в современных художественных техниках, - сообщает администрация Твери.

Выставка открыта до 24 июля. Вход свободный.